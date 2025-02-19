Kırklareli’nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Vize Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim - öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarida çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.