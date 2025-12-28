Mersin'in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediye iş birliğinde düzenlenen proje kapsamında veliler okudukları kitaptan sınav oldu. Tüm sınav kurallarına uyularak sınıflara alınan veliler, öğrencilerin yaşadığı sınav kaygı ve heyecanını birebir yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, Erdemli'de aile temelli okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve güçlendirmek amacıyla 'Okuyan Aile, Güçlü Gelecek' Projesi hayata geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdemli Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında veliler, öğrencilerin yaşadığı sınav stresi ve heyecanını tattı. Selviler, Arpaçbahşiş Yardımcılar ve Milli İrade ilk ve ortaokullarının velileri merhum eğitimci-yazar Doğan Cüceloğlu'nun 'Başarıya Götüren Aile' adlı kitabını okudu. Belirlenen süre sonunda veliler, kitap içeriğine yönelik hazırlanan sınava katıldı. Bu kapsamda hem okuma süreci pekiştirildi hem de veliler çocuklarıyla ortak bir deneyim yaşadı.

Veliler projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmanın kendileri ve çocukları için oldukça faydalı olduğunu kaydetti. Öğrenciler ise bu kez ailelerinin sınavda, kendilerinin dışarıda olduğunu ifade ederek, onlarla empati kurduklarını belirtti. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da güçlü gelecek için okullara ve ailelere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik sonunda dereceye giren veliler ödüllerini Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün elinden aldı.