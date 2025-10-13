Samsun’un Vezirköprü ilçesinde belediye çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Havza Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Belediyesi’ne ait Mustafa Barut yönetimindeki 55 ADV 749 plakalı çöp kamyonu, yolun karşıya geçmeye çalışan İsmet Coşar’a(78) çarparak altına aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu, çöp kamyonunun altında kalan Coşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmet Coşar’ın cansız bedeni, savcılığın yaptığı ilk incelemenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.