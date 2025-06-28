Venezuela Büyükelçiliği Baş Kâtibi Diliana Cristina Villarreal Carpio, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans mezunu oldu.

Anadolu Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet törenleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün mezuniyet programıyla sona erdi. Üniversitenin bilimsel üretim ve akademik derinliğinin simgesi olan enstitü mezunları, 27 Haziran Cuma günü düzenlenen törenle diplomalarını almanın gururunu yaşadı. Mezuniyet törenine üniversite yönetimi, akademisyenler, aileler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Törende, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün ulusal ve uluslararası öğrencileri mezuniyet sevincini birlikte yaşadı.

"Yalnızca Türkiye vatandaşları değil, çok sayıda uluslararası öğrenci eğitim görüyor"

Tören sonunda açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Bugüne kadar binlerce mezun veren Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, bugün mezun ettiği öğrencilerle birlikte eğitim hayatına katkı sunacak yüzlerce uzman ve doktoralı bireyi daha hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Mezunlarımız sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde de lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştiriyor; akademik üretime katkıda bulunmaya devam ediyor. Lisansüstü programlarımızda yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, çok sayıda uluslararası öğrenci de eğitim görüyor. Bugünkü mezuniyet töreninde, Uluslararası İşletmecilik Bölümünden mezun olan Venezuelalı bir diplomat da yer aldı. Venezuela Büyükelçisi’nin eşi, diplomayı bizzat takdim ederek bu anlamlı anı paylaştı. Dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Kendilerine ülkelerinde ve meslek hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

"Enstitümüz, uluslararası öğrenciler açısından oldukça zengin bir yapıya sahip"

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nafiz Öncü Can ise, "Gençlerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin en üst seviyesi olan yüksek lisans ve doktoranın mezuniyet törenini bugün üniversitemizde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Burada büyük bir heyecan, coşku ve birliktelik yaşadık. Bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yüksek lisanstan mezun olan arkadaşlarımızı doktora programlarımızda görmekten memnuniyet duyarım. Enstitümüz, uluslararası öğrenciler açısından oldukça zengin bir yapıya sahip. Şu anda aktif olarak, dünya genelinde 5 ayrı ülkeden öğrencilerimiz uzaktan eğitimle tezsiz yüksek lisans programları için sınavlara giriyor. Ayrıca Venezuela’dan Endonezya’ya, Suriye’den Yemen’e kadar çok farklı ülkelerden öğrencilerimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimiz, ülkemizin kültürel zenginliklerini artıran, bizleri güçlendiren destekçilerimiz ve gelecekteki kültür elçilerimiz olacaklar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün üniversitemin düzenlediği mezuniyet törenine katıldığım için çok mutluyum"

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans mezunu ve Venezuela Büyükelçiliği Baş Kâtibi Diliana Cristina Villarreal Carpio ise, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Bugün Anadolu Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet törenine katıldığım için çok mutluyum. Anadolu Üniversitesi’nin bize sunduğu tüm imkanlar için teşekkür ediyorum."

"Diliana’nın yüksek lisansını tamamlamasından dolayı çok mutluyuz"

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez’in eşi Beatriz DanielaTraconiz Perez, "Bugün sevgili Diliana’ya eşlik etmek için buradayım. Onun buradaki çalışmalarından ve Anadolu Üniversitesi’ndeki başarısından dolayı gurur duyuyorum. Bugün Diliana’nın yüksek lisansını tamamlamasından dolayı çok mutluyuz. Tüm yetkililere, öğretim üyelerine ve üniversite personeline mükemmel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doktora öğrencileri adına konuşma yapmak da benim için ayrı bir gurur kaynağı"

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programı mezunu İpek Itır Can, "Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Bugün burada, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalından 1’inci olarak mezun olduğum için bulunuyorum. Aynı zamanda doktora tezim ’Yılın Tezi’ne layık görüldü. Bu benim için büyük bir onur. Tezimi Amerika’da, TÜBİTAK bursuyla tamamladım ve bu süreç benim için oldukça dönüştürücü oldu. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Doktora öğrencileri adına konuşma yapmak da benim için ayrı bir gurur kaynağı. Eğitimin niteliğini artırmak için herkesin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum" diye belirtti.

"Yüksek lisansımı tamamlamamın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum"

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Erken Çocuklukta Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı mezunu Büşra Pehlivan ise, şunları söyledi:

"Bugün yüksek lisansımı tamamlamamın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Aynı zamanda büyük bir emekle hazırladığım yüksek lisans tezim, Anadolu Üniversitesi tarafından ’Yılın Tezi’ ödülüne layık görüldü. Bunun da ayrı bir gururunu taşıyorum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma ve bana destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."