Eskişehir’de 14 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Mehmet Düşünceler, genellikle turistlerin tercih ettiği Porsuk Çayı üzerinde yüzen gondolda müşterisinin saçını şekillendirdi. O anların videosu sosyal medyada onlarca yorum ve beğeni aldı.

Eskişehir’de 10 yaşından bu yana kuaförlük yapan 24 yaşındaki Mehmet Düşünceler, mesleğinde fark oluşturmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Normalde müşterilerini dükkânda tıraş eden Düşünceler, farklı bir mekânda müşterisine hizmet vermeyi ve bu anları da sosyal medyada paylaşmayı planladı.

Porsuk Çayı üzerinde, genellikle turistlerin sıkça tercih ettiği gondollara müşterisi Batıkan Erdoğan ile birlikte binen Mehmet Düşünceler, çantasında getirmiş olduğu örtüyü ve saç spreyini çıkardı. Tıraş örtüsünü Erdoğan’ın boynuna asan Düşünceler, saç spreyi ve taraklarla işleme başladı. Saça, Porsuk Çayı üzerinde yüzen gondolda şekilde Düşünceler, çevrenin dikkatini çekerken sosyal medyada onlarca torum ve beğeni aldı.

"O video fikri, dükkânın önünde otururken geldi"

Yaptığı ilginç hareket hakkında konuşan 24 yaşındaki Mehmet Düşünceler, "O video fikri, dükkânın önünde boş boş otururken, ileriye bakarken aklıma geldi. Eskişehir’de hiç yapılmamış bir videoydu. Arkadaşımla uygulamaya geçtik ve hiç beklenmedik bir şekilde viral oldu. Arkadaşıma söylediğimde, "Abi, olur mu öyle şey?" falan dedi. Ama baktık, oldu yani. Gelen yorumlar, "Güzel olmuş, kimse yapmamıştı, izlendi, harika oldu" şeklinde. Başka videolarımız da var tabii. Sazova Parkı’nda, Eskişehir’in turistik yerlerinde videolar çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım, ilerleyen zamanlarda yapacağız inşallah" dedi.

"Herkes ilk başta çok şaşırdı"

Düşünceler’in müşterisi Batıkan Erdoğan ise, "Gayet iyi bir deneyimdi. Hiç yapmadığım bir deneyimdi. Berberimle birlikte gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Herkes ilk başta çok şaşırdı, "Böyle şey mi olur?" gibisinden tepkiler geldi. Ama denemesi lazım bir şey yani. Berberimle yaparız bir şeyler" ifadelerine yer verdi.