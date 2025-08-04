Eskişehir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı silahla saldırı olayına karıştığı belirtilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 Ağustos gecesi Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Kumlubel Parkı’nda meydana geldi. Daha önceden husumetli olan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu, taraflardan Umut U. (30), Ahmet D.(18), Cevdet D. (35) ile karşı taraftaki 20 yaşındaki Enes Öz, 23 yaşındaki Ali Han D. ve 34 yaşındaki Volkan Taşdelen arasında silahlı kavgaya dönüşmüştü. Yaşanan olayda Enes Öz, Ali Han D. ve Volkan Taşdelen vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralanmıştı. Ağır yaralanan 3 kişiden, Volkan Taşdelen ve Enes Öz tüm müdahalelilere rağmen hayatlarını kaybetmişti. Ali Han D.’nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçan şüpheliler; Umut U. (30), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35) kısa sürede yakalanmıştı. Farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, bu sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin akabinde adliyeye getirildi. Şüpheliler gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.