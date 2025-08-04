Eskişehir’de hayvansever bir vatandaşı su koyduğu kabın sürekli çöpe atılması nedeniyle bir saksının üzerine astığı, "Lütfen atmayın. Hayvanlar su içiyor ve hava çok sıcak. Hayvanların su içmesi" yazılı kibar uyarısı dikkat çekti.

İki Eylül Caddesi üzerindeki bir dükkanda çalışan hayvansever vatandaş, sokak hayvanları için su doldurduğu bir kabı dışarıya koydu. Sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Eskişehir’de sokak hayvanlarına biraz olsun yardımcı olmak isteyen vatandaşın koyduğu kap, bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından defalarca çöpe atıldı. Bunun üzerine o vatandaş kabın yanındaki saksının üzerine kibar ve sempatik bir uyarı kağıdı yapıştırdı. Kağıdın üzerinde, "Lütfen atmayın. Hayvanlar su içiyor ve hava çok sıcak. Hayvanların su içmesi" ifadeleri yer aldı. Gülen surat emojisinin de olduğu ilginç uyarı, çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.