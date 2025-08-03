Anadolu Üniversitesi, uzun süredir verdiği burslarla akademik ve sanatsal alanda öne çıkan gençleri ödüllendiriyor.

Anadolu Üniversitesi, başarıya giden yolda öğrencilerinin maddi ve sosyal olarak yanında olmayı sürdürüyor. Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) iş birliğiyle sağlanan karşılıksız burslar sayesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ve özel yetenek sınavlarında üstün başarı gösteren öğrencilere kapsamlı destek sunuluyor.

Burs şartları ve kapsamı

Üniversiteye girişte sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puanı türlerinde elde edilen başarı sıralamasına göre verilen burslar, öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca maddi ve sosyal destek almalarını hedefliyor. Ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Engelliler Entegre Yüksekokulu’nun özel yetenek sınavlarında bölüm birincisi olan öğrencilere de ayrıcalıklı burslar sağlanıyor. Burslar, bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi dahil olmak üzere toplam beş yıllık lisans eğitimini kapsıyor. Öğrencinin başarı elde ettiği puan türü ile yerleştiği bölümün puan türünün aynı olması bursun ön şartı olarak belirleniyor. Birden fazla burs hakkı kazanan öğrenciler ise yalnızca en yüksek tutardaki burstan yararlanabiliyor.

YKS başarı sıralamasına göre burs detayları

Sayısal puan türünde Türkiye genelinde ilk 20 bine, eşit ağırlıkta ilk 5 bine, sözelde ilk bine ve dil puanı türünde ilk 3 bine girerek Anadolu Üniversitesi’ne en yüksek puanla yerleşen öğrenciler, Anadolu Rezidans’ta ücretsiz konaklama ve üç öğün yemek desteği alacak. İkinci sıradaki öğrenciler dizüstü bilgisayar ve yemek desteğinden faydalanırken, üçüncü sıradaki öğrencilere ise üç öğün yemek ile birlikte bir defaya mahsus 15 bin TL ödeme yapılacak.

Yetenek sınavlarında birinci olanlara özel sanat desteği

Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda özel yetenek sınavlarında bölüm birincisi olan öğrencilere, uluslararası sanat organizasyonlarına katılım amacıyla 30 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor. Ayrıca bu öğrenciler üniversite yemekhanelerinden üç öğün ücretsiz yararlanma hakkına sahip.

Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) iş birliğiyle sunulan bu kapsamlı burs programı sayesinde, Anadolu Üniversitesi’ne yüksek başarı sıralamalarıyla yerleşen veya yetenek sınavlarında üstün başarı gösteren öğrenciler, maddi kaygılardan uzak, daha verimli ve üretken bir üniversite hayatı yaşayabiliyor. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye tercihim.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilir.