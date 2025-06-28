AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova’da ilçe teşkilat çalışmalarını istişare etti.

Başkan Albayrak, Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, ilçe teşiklatı ve partililerle bir araya geldi. Beylikova’da teşkilat çalışmaları istişare edilirken, yol haritasıyla ilgili değerlendirmede bulunuldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Albayrak, "Mahalle başkanlarımızın çalışmaları önümüzdeki süreçte büyük önem arz ediyor. Çalışmalarımızda bu konuya ayrı bir önem vereceğiz. Beylikova için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.