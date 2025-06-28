Düzce’den bir grup pikniğe gittiği yol üzerinde ayağı kırık karacaya şefkat gösterip, tedavisi için hayvanı ekiplere teslim etti.

Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirmesi ile birlikte aileler çocuklarını da alıp serinlemek için piknik alanlarına gidiyor. Düzceli bir grup aile de piknik için çıktıkları yol güzergahında bir karacanın ayağının kırık olduğunu ve yürüyemediğini fark etti. Yol üzerinde trafiği durduran vatandaşlar ormanlık alana kaçan hayvanın gidemediğini fark edip yakaladı. Durumu 112 Acil Çağrı merkezinden ekiplere ileten vatandaşlara Karayolları ekipleri de destek verdi. Yakalanan hayvan tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine götürülmek üzere Karayollarına teslim edildi.