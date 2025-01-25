Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vefat eden kızı Mürüvvet Başdeğirmen adına Davraz Mahallesi’nde 8 derslikli bir anaokulu yaptırıyor. Protokol imzalanan okulun yapımı bu yıl başlayıp gelecek yıl tamamlanacak.

Isparta’da 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 27 Eylül 2024’te vefat eden Mürüvvet Başdeğirmen’in adını yaşatmak amacıyla geçtiğimiz günlerde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ailesi tarafından yaptırılan Kurtuluş Mahallesi Mürüvvet Başdeğirmen Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından anaokulu için de protokol imzalandı.

Mürüvvet adına 8 derslikli anaokulunu inşası ediliyor

Ayrıca, Mürüvvet Başdeğirmen’in hatırasını yaşatacak bir diğer proje de hayata geçiriliyor. Davraz Mahallesi’nde eski İstiklal Anaokulu’nun yerine yapılacak 8 derslikli anaokulunun inşası için Isparta Valiliği’nde protokol imzalandı. Bu okul, Mürüvvet Başdeğirmen’in eğitimci kimliğini ve çocuklara olan sevgisini yaşatacak.

“Bu okul Başdeğirmen’in kimliğini yaşatacak”

Protokol töreninde konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, Mürüvvet Başdeğirmen’in kısa ama iyiliklerle dolu bir yaşam sürdüğünü belirterek, adının bir eğitim kurumunda yaşatılmasının büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Erin, eski 5 derslikli okulun yerine modern 8 derslikli bir anaokulu inşa edileceğini açıklayarak, “Yeni okul, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Mürüvvet kızımızın adını taşıyan bu eser, onun çocuklara olan sevgisini ve eğitimci kimliğini yaşatacak” dedi.

Eğitimci kimliği ve çocuk sevgisinden ilham alındı

Başkan Şükrü Başdeğirmen, kızlarının eğitimci kimliğinden ve çocuk sevgisinden ilham alarak bu kararı aldıklarını belirterek, okulun Isparta ve çocuklar için hayırlı olmasını temenni etti. Şadiye Başdeğirmen ise, kızlarının adının yaşayacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Celal Başdeğirmen, ablasının mesleğini yaşatacak bir kurumun onun adına yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Protokol kapsamında, okulun inşaatına bu eğitim öğretim döneminin sonunda başlanacak ve bir sonraki dönemin başında tamamlanarak hizmete açılacağı duyuruldu. Protokol imza törenine Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen, oğlu Celal Başdeğirmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak katıldı.