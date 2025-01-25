Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, bu sezon üçüncü teknik direktör ile sözleşme imzaladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta 23 puan ile 8. sırada yer alan Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, alınan kötü sonuçların ardından yine teknik direktör değişikliğine gitti. Bu sezon çıktığı 16 müsabakada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile sahadan ayrılan Fosfat Spor, 11 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Play-off postasına 2 puan gerisinde olan Fosfat Spor, teknik direktör Serdar Göçerler ile sözleşme imzaladığını duyurdu.