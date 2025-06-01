Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Tunceli Valiliği’ne atanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, görev yaptığı kentten duygusal anların yaşandığı bir törenle uğurlandı.

Yaklaşık iki yıldır Bilecik’te görev yapan Vali Aygöl, hem kamu yönetimi alanında gerçekleştirdiği projelerle hem de halkla kurduğu samimi ilişkilerle Bilecik’te iz bıraktı. Göreve başladığı günden bu yana "Bilecik’i herkes bilecek" vizyonuyla hareket eden Aygöl, eğitimden turizme, sosyal projelerden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza attı. Özellikle eğitimde başlattığı BİL-EN programı ile yeni bir vizyon kazandıran Vali Aygöl, şehrin tanıtımı ve kalkınması adına düzenlenen festival, tanıtım atağı ve vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla geniş kesimlerin takdirini topladı.

Vali Aygöl için valilik bahçesinde düzenlenen veda törenine Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Baro Başkanı Halime Kahraman, ilçe kaymakamları, güvenlik güçleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’ün gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Fahri değil, gerçek hemşehrisiyim"

Veda konuşmasında duygularını ifade eden Vali Aygöl, "Ben bu şehre eşim ve çocuklarımla geldim, gidiyorum ama gönlüm burada kalıyor. Eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Ailemi ihmal ettim ama Bilecik’i etmemeye gayret ettim. Bu şehir bana fahri hemşehrilik beratı verdi, ama ben diyorum ki lütfen benim makamımı düşürmeyin, ben bu ilin gerçek hemşehrisiyim" ifadelerini kullandı.

Halkla kurduğu yakın iletişime de değinen Aygöl, "Bir hafta boyunca birisi bana kötü bir şey söylesin de gönül koyup gideyim dedim ama kimse çıkmadı. Bu şehirle aramızda gönül bağı oluştu. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Motosiklet konvoyu ile uğurlandı

Konuşmasının ardından Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, vatandaşlarla vedalaşarak Bilecik Motosiklet Derneği üyeleri tarafından oluşturulan konvoy eşliğinde kentten ayrıldı.