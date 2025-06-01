Kayseri’de oynanacak olan Vanspor FK-Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına giden HDP Van Milletvekili Mahmut Dindar geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

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Final maçını izlemek için Kayseri’ye hareket eden HDP Van Milletvekili Mahmut Dindar’ın bulunduğu 06 ER 940 plakalı otomobil, Kayseri- ırşehir karayolu Topaklı mevkiinde kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA