Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’e iade-i ziyarette bulundu.

Eskişehir Valisi Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel’e yeni görevinin tekrardan hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. Vali Aksoy, "Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olup, şehrimizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır. Üniversitemizin başarısı için her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Adıgüzel ise, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’a bilgi verdi. Rektör Adıgüzel, "Yeni görevim süresince Anadolu Üniversitesi’ni daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.