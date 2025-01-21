Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı ilk toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, toplantıya ilişkin yaptığı konuşmada gündem maddelerinden olan İl Teknik Kurulu oluşturulması için, Koordinasyon Kurulu Üye Kurumlarından resmi yazı ile yetkili temsilci bilgileri isteneceğini ve bu konuda üye kurumların hassasiyet göstermelerini belirtti. Bakanlık projesi ile evlenmeyi planlayan çiftlere yardımcı olunması hedeflenen ’Aile ve Gençlik Fonu’ hakkında bilgi veren İl Müdürü Bayrak, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan ’Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin hayata geçirildiğine değindi.

"Ailelerin bilinçlenmesi ve desteklenmesi adına eğitim programları ve sosyal projeler geliştiriyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında ailenin, toplumun temel taşı olduğuna ve sağlıklı bir toplum için ailelerin güçlü olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Ailelerin korunması ve güçlendirilmesi adına yürüttüğümüz çalışmalarla, çocuklarımızın güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmesini sağlamak, kadınlarımızın haklarını korumak ve aile içi dayanışmayı artırmak öncelikli hedeflerimizdir. Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, ailelerimizin karşılaştığı sorunları tespit edip, çözüm yolları bulmak için gayret sarf ediyoruz. Ayrıca, ailelerin bilinçlenmesi ve desteklenmesi adına eğitim programları ve sosyal projeler geliştiriyoruz. İl genelinde bu konuda daha etkili politikalar geliştirmek ve uygulamak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı. Eskişehir nüfusunun yaşlandığını ve doğum oranlarının belirli ölçüde düşme eğiliminde olduğunu kaydeden Vali Aksoy, "Eskişehir olarak baktığımızda, ortanca yaşımız Türkiye ortanca yaşına göre yaklaşık 3 yaş daha yaşlı durumdayız. Türkiye’nin ortanca yaşı 34 civarındayken bizde bu oran 37 yedi civarındadır. Bu çalışmalar, toplumu bilinçlendirmek ve daha duyarlı hale getirmek adına önemlidir. Farklı kurumlarımızın yapacağı çalışmalarla öngörülen hedefleri yakalamak için daha iyi bir noktaya taşınmış olacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından eylem planında yer alan, “Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması”, “Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi”, “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması”, “Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi”, “Aileye Duyarlı Çevre Politikaları ile Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması” stratejik amaçları hakkında kurul üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı.