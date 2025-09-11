Vali Aksoy, Han ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında Han ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, daha önce muhtarlar tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Vali Aksoy, konuşmasında orman yangınlarından eğitime, sağlık projelerinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar pek çok konuda uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

Vali Aksoy toplantıda yaptığı konuşmada, "Yaz mevsimi tam bitmedi. Orman yangınları konusunda hassasiyetimiz sürüyor. Anız yakma, çalı çırpı temizleyip yakma gibi alışkanlıklar büyük risk oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Seyitgazi’de başlayıp Afyon’a sıçrayan yangında 10 görevlimizi kaybettik. Bu vesileyle hayatını kaybeden görevlilerimizi rahmetle anıyor, benzer olayların yaşanmaması için tüm muhtarlarımızdan duyarlılık bekliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılımız başladı. Çocuklarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alındı, denetimler sürüyor. Okula devam etmeyen öğrenciler varsa mutlaka kaymakamlığımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ediyorum. Kadın sağlığı eğitim projemiz devam ediyor. Bölgelerimize göç edenler de dahil olmak üzere hedef kitlemize ulaşmaya devam edeceğiz. Aşılama ve bebeklerden topuk kanı alınması konularında da duyarlılık büyük önem taşıyor. Bu işlemler, çocuklarımızın gelecekte sağlıklı bir hayat sürmeleri için hayati öneme sahip" dedi.

Ayrıca Vali Aksoy, "Uyuşturucuyla mücadele en öncelikli konularımızdan biri. Şüpheli kişi ve grupları emniyet ve jandarmamıza bildirmenizi istiyoruz. Yine engelli vatandaşlarımızın haklardan yararlanabilmesi için kaymakamlığımıza yönlendirilmeleri önemli.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, ihtiyaç sahiplerine destek vermektedir. Ancak, başvurmayan ama gerçekten yardıma muhtaç vatandaşlarımızı sizlerin bizlere bildirmenizi bekliyoruz. Dolandırıcılık, son yıllarda en çok artış gösteren suç tipi. Kendini kamu görevlisi gibi tanıtan ya da internet üzerinden kapora isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi çok önemli. Bu tür durumlarda kolluk birimlerimize mutlaka bilgi verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Vali Aksoy, muhtarların ilettiği konularla ilgili çözüm için kurum müdürlerine gerekli talimatların verileceğini söyledi.