Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılında Eskişehir’de ilk elektrikli lokomotif ile milli uçak motorunun üretildiğine dikkat çekerek yeni yılda yeni başarılar temennisinde bulundu.

Yeni yıl öncesinde bir mesaj paylaşan Vali Aksoy, 2024 yılında Eskişehir’in ilkleri başardığını vurguladı. Vali Aksoy, mesajında, “Sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Son yıllarda ilimiz genelinde eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar her alanda önemli atılımlar yapılmış, yeni projeler hizmete sunulmuş ya da başlatılmıştır. 2024 yılı Eskişehir’imizin ülkemizde ilklere imza attığı yıl olmuştur. Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E 5000, ilk yerli ve milli uçak motoru TF 6000 yeni yüzyılımıza şehrimizin ilk armağanları olmuştur. Yeni yılda da yeni ilklerin, başarıların, yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi, en kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 2025 yılının ülkemize, milletimize, siz değerli Eskişehirli hemşerilerime ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisi ile yeni yılınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.