Vakıfbank Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 45. yılında TRT Spor ve HT Spor’dan canlı yayınlanacak. Lig Radyo ve Alem FM'den takip edilebilecek.TRABZON (İGFA) - Trabzon, 23 Şubat 2025 tarihinde bu sene 45. kez düzenlenecek uluslararası maratonu ile sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Maraton kapsamında, koşucular hem kıyasıya bir yarış deneyimi yaşayacak hem de şehrin kültürel atmosferini hissettirecek etkinliklerle de buluşacak.

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, bu yıl da geniş kitlelere ulaşarak spor tutkusunu zirveye taşıyor. Medyanın büyük ilgi gösterdiği maratonun medya sponsorları arasında TRT Spor, HT Spor, Lig Radyo ve Alem FM yer alıyor.

Trabzon'un geleneksel yarı maraton heyecanı, 45. kez koşuseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. "Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla düzenlenecek VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, spor tutkunlarını hem rekabet hem de eğlence dolu bir hafta sonuna davet ediyor.

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun medya sponsorları arasında TRT Spor, HT Spor, Lig Radyo ve Alem FM yer alıyor. Yarış TRT Spor ve HT Spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Yarış heyecanı, bu güçlü medya partnerlerinin katkılarıyla geniş kitlelere ulaşacak ve etkinliğin coşkusu daha fazla spor tutkunu ile buluşacak. Katılımcılar, Trabzon’un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler de yarış heyecanını her an yakından takip edebilecek. 23 Şubat Pazar günü Lig Radyo 08.00-10.00 Alem FM ise 12.00-14.00 saatleri arasında canlı yayın yapacak.

Maraton heyecanı, bugün kit dağıtımı ve etkinliklerle başlayacak. Kit dağıtımı, 17.00'ye kadar devam edecek. Gün boyunca Trabzon'un farklı noktalarında müzik performansları ve çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluşacak. Teknik toplantı ise saat 17.00'de yapılacak. Ayrıca, çocuk atletizm parkuru, eğlenceli oyunlar ve Trabzon'un kadim futbol geleneğine dair özel etkinlikler de gün boyunca devam edecek.

23 Şubat Pazar günü maraton öncesinde Trabzon'un geleneksel horon dansı ve bando performanslarıyla koşu severler ısınma hareketlerini gerçekleştirecek. Saat 09:00'da halk koşusu başlarken, 09.15'de 21K ve 10.548 metre yarış start alacak. Eğlenceli aktiviteler de gün boyunca devam edecek. Saat 11.00'de zumba, 11.30'da ise Capoeira Gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Çocuklar için ayrıcalıklı bir koşu geleceğin sporcuları için düzenlenen çocuk koşusu ise 12.30'da start alacak. Isınma hareketlerinin ardından minik sporcular da yarış heyecanını yaşayacak.

Saat 13.30'da gerçekleşecek ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek. Ödül töreninin ardından, gün boyunca devam eden etkinlikler sona erecek ve maraton heyecanı unutulmaz anlarla noktalanacak. Sporcular, yarış boyunca sergiledikleri performansın gururunu yaşarken, izleyiciler de Trabzon’un enerjik atmosferinde spor dolu bir hafta sonunu geride bırakacak.