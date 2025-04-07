Gaziantep Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz, gastroenteroloji bölümü ile ilgili bilgiler verdi. Dr. Kaçmaz, "Gastroenteroloji, yemek borusu, mide ve bağırsaklar, karaciğer, safra kanalları, pankreas ve safra kesesi de dahil olmak üzere sindirim sistemindeki tüm organların hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıbbi birimdir. Bu dalda uzmanlaşmış kişilere ise gastroenterolog adı verilir" dedi.

Gaziantep Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz, gastroenteroloji bölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Gastroenteroloji bölümü ile ilgili bilgi aktaran Uzman Dr. Hüseyin Kaçmaz, "Gastroenteroloji Bölümü, reflü konusundaki yakınmaları tedavi eder. Bunun yanında kolonoskopi ile kalın bağırsak rahatsızlıkları ve ince barsak rahatsızlıkları teşhis edilebilir. Yemek borusu kanseri, yemek borusuna kaçan yabancı cisimlerin ya da içilen zararlı maddelerin neden olduğu yaralanmaların hasarlarını onarır. Gastrit ve ülser tedavileri de gastroenteroloji alanını ilgilendirir. Yani mide problemleri de gastroenterolojinin alanıdır. Ayrıca mideye kaçan delici ve batıcı yabancı cisimlerin dışarı çıkarılmasını oluşturur. İnce bağırsak ülseri, ince barsak hastalıkları, safra yolu taşları, safra yolu kanserleri ve komşu organ olarak pankreas hastalıkları ve kanserlerinin teşhisleri ve ameliyat şansını kaybetmiş hastaların tedavileri de gastroenteroloji uzmanlarınca yapılmaktadır. Crohn hastalığı, tüberküloz ile kalın bağırsaklarla ilgili sorunlar da yine gastroenteroloji bölümünü ilgilendirir. Ayrıca hemoroid, anal fissür, rektum kanserleri, karaciğer hastalıkları, safra kesesi, pankreas hastalıkları da gastroenteroloji bölümü kapsamındadır. Gastroenteroloji doktorları karaciğer, safra kesesi ile safra yolları, pankreasın sindirim işlevleri ve gastrointestinal trakt (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar) konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. Bu nedenle gastroenteroloji ile ilgili alanlarda, gastroenterologlar en doğru tedaviyi belirleyecek olan kişilerdir" ifadelerine yer verdi.

"Gastroenteroloji hastalıkları belirtileri nelerdir"

Dr. Kaçmaz, "Gastoenteroloji alanındaki hastalıklarda en belirgin belirtiler arasında karın, mide yanması, mide ağrısı, mide bulantısı, ağıza gelen acı su sayılabilir. Pek çok kişi ’Mide bulantısına ne iyi gelir?’ diye araştırıp yanlış uygulamalara yönelebilir. Anemi, hıçkırık, kabızlık, kasık ağrısı, makatta kanama, sarılık, siyah dışkı, yutma güçlüğü de gastroenterolojik hastalıkların belirtilerdendir. Bu belirtilerin altından farklı hastalıklar çıkabilir. O nedenle gastroenteroloji uzmanlarına başvurmak gerekebilir" ifadelerini kullandı.

"Gastroenteroloji teşhis yöntemleri nelerdir"

Gastroenteroloji teşhis yöntemleri ile ilgili bilgi veren Dr. Kaçmaz, "Gastroenterolojide endoskopi, kolonoskopi, biyopsi, ERCP, gastroskopi, Ph-metri, sigmoidoskopi gibi yöntemlerden faydalanılır. Endoskopi işlemi ağızdan girerek, yemek borusunun, midenin ve 12 parmak bağırsağının incelenmesi işlemidir. Aynı şekilde kolonoskopi ile kalın barsak rahatsızlıkları ve ince barsak rahatsızlıkları teşhis edilebilir. Sindirim sistemi organlarında iyi ve kötü huylu hastalıkların cerrahisi yapılabilir. Gastroenteroloji cerrahisi, gastroenteroloji, medikal onkoloji, radyoloji, patoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlarıyla multidispliner bir yaklaşımla hizmet verir; kanser, kolit, pankreas, safra kesesi, karaciğer hastalıkları, reflü, obezite cerrahileri teknolojik cerrahi yöntemlerle çözülebilir. Gastroenteroloji sorunlarında her organa göre farklı tanı ve tedavi yöntemleri vardır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilmektedir: Özofagogastroduodenoskopi, Ağız yolu ile girilerek yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının endoskopik olarak değerlendirilmesi işlemidir. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, Safra ve pankreas kanallarının problemlerini tedavi etmek için üst gastrointestinal (GI) endoskopi ve x ışınları birleştiren bir işlemdir. Kolonoskopi, Kolonoskopi, kalın bağırsağın makattan girilerek, sakinleştirici ilaç veya anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesi işlemidir. Rektosigmoidoskopi, Kalın bağırsağın rektum ve sigmoid kolon ismi verilen son 30-40 cm’lik kısmının ucunda ışık kaynağı ve kamerası bulunan ince bükülebilen bir aletle incelenmesi yapılmaktadır. Tanı için yapılan bir diğer işlem de karaciğer iğne biyopsisidir" şeklinde konuştu.

"Yemek borusunda oluşan darlıklar buji ve balon yöntemi yardımıyla genişletilebilmektedir"

Tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi veren Dr. Kaçmaz, "Yemek borusu, mide ve rektum bölgesindeki yabancı cisimler endoskopi aracılığıyla çıkarılabilmektedir. Buji ve balonla tedavi: Yemek borusunda oluşan darlıklar buji ve balon yöntemi yardımıyla genişletilebilmektedir. Ayrıca bu bölgede stent uygulamaları da yapılmaktadır. Band ligasyonu, Karaciğer sirozuna bağlı gelişen özefagus varisi kanamalarında, kanamayı durdurmak için endoskopik olarak girilerek kanayan damarın vakumlanması ve etrafına lastik bir bant atılması işlemidir. Poliplerin kolonoskopi ile çıkarılması işlemidir. Gastroenteroloji muayenesinde nelere bakılır? Gastroenterolog, muayene esnasında kişinin sindirim sistemi problemlerini inceler. Özellikle mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas hareketlerini gözlemleyerek kişinin semptomlarını dinler" diye konuştu.