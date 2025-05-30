Merinos Voleybol Kulübü alt yapısında yetişen ve iki yıl önceki asrın depreminde hayatını kaybeden voleybolcu Betül Çoban adına bu yıl ikincisi düzenlenen voleybol turnuvası başlıyor.

Gaziantep Üniversitesi Sporium salonunda yapılacak 2’nci Betül Çoban Voleybol Turnuvası’na dört takım katılıyor. Merinos Voleybol Kulübünün organizasyonu ve Gaziantep Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen turnuvaya Merinos Voleybol Takımı, Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımı, Zeugma Voleybol Takımı ve Antepia Voleybol takımları katılacaklar. Eleme usulü yapılacak olan turnuva iki gün devam edecek.

İlk maç 31 Mayıs Cumartesi günü saat 14’te Sporium Spor Salonu’nda açılış töreninden sonra oynanacak. Merinos Voleybol Kulüp Başkanı Ali Atalar, "İki yıl önce yaşadığımız büyük depremde binlerce canımızı kaybettik. Akrabalarımız, arkadaşlarımız ve dostlarımızı toprağa verdik. Yüzlerce sporcu ve spor insanını da kaybettik. Kulübümüzün alt yapısında yetişen ve yıllarca takımda görev alan çok değerli sporcumuz Betül Çoban kardeşimizi de maalesef depremde kaybettik. Onun isminin yaşatılması, spor ahlakının ve çalışkanlığının yeni yetişen sporculara örnek olması için bu turnuvayı düzenliyoruz. Turnuvayı düzenlenmesinde destek olan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayı Prof. Dr. Sait Mesut Doğan’a. Spor Bilimleri Fakültesinin değerli hocalarına ve katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür ediyorum. Katılan takımlara başarılar diliyorum. Tüm voleybol sevenleri turnuvaya davet ediyorum" diye konuştu.