Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sami Güleçyüz, karayollarında bulunan gişelerin kaldırılması gerektiğini belirterek serbest geçiş sisteminin çok faydalı olacağını söyledi.

Pendik’te iki gün önce Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde ve bugün Mecidiye gişelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ardından gişelerin kaldırılması tartışma konusu oldu. Bu konu hakkında Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, açıklamalarda bulundu. Güleçyüz, serbest geçiş sisteminin birçok yerde hayata geçirmesinin gerekliliğini ifade etti.

"Türkiye’deki otoyollarda 106 gişenin 20’si serbest geçiş sistemine geçmiş durumda"

Türkiye’deki otoyollarda 106 gişenin 20’sinin serbest geçiş sistemine geçmiş durumda olduğuna değinen Güleçyüz, " Köprüler ve otoyolların yapıldığı ilk zamanlarda gişeler zaruriydi. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi gişeler sırayla kaldırılarak serbest geçiş sistemine geçilmeye başlandı. Bizde de karayolları bunu uygulamaya hayata geçirdi. Şu anda Türkiye’deki otoyollarda 106 gişenin 20’si serbest geçiş sistemine geçmiş durumda. Bunların da 5 tanesi İstanbul’da yer alıyor. İkisi 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde olmak üzere. Gişelerin kaldırılmasının önemi şöyle. Bir kere her şeyden önce trafiğin gişelere yaklaştığı yerlerinde otoyollar ve köprü çıkışlarında şişmeler oluyor. Yani trafikte arka tarafta şişme oluyor. Tıpkı şişe ağzı gibi bir yığılma oluyor. Hem bu yığılmanın önüne geçmek hem de arkadan hızla gelen araçların gişeye yaklaştığı zaman duramama tehlikesi var. Nitekim bunu biz gördük. Bundan iki gün önce Pendik’te maalesef böyle bir kaza meydana geldi. Ölümlü bir kazaya sebebiyet verdi. Dolayısıyla bu serbest geçiş sisteminin sadece bu saydığımız bölgelerde değil birçok yerde hayata geçirmesi lazım. Ulaştırma Bakanlığı bunun yapılacağını söyledi ve bu yıl içinde de sadece İstanbul’da 5 tanesi daha hizmete girecek. Geri kalan büyük bir kısmı da Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki otoyollarda faaliyete geçeceğini duyum almış bulunuyoruz" dedi.

"Serbest geçiş sistemi çok faydalı bir durum"

Serbest geçiş sisteminin çok faydalı bir durum olduğunu söyleyen Güleçyüz, " Ne kadar akıcı bir trafik olursa olsun belli noktalarda en ufak bir kusur halinde sıkışmalar, yığılmalar meydana geliyor. Bırakın trafik kazasının meydana gelmesini herhangi bir aracın sağa çekip durması bile trafikte arkada 3-4 kilometre kadar oluşacak yoğunluklar meydana getirebiliyor. Nitekim bu bayram dönüşlerinde Ankara-İstanbul otoyolunda, İzmir-İstanbul otoyolunda bu tip görüntüler meydana gelmiştir. Dolayısıyla akışkanlığın durmadan devam etmesi gerekiyor. Sekteye uğramadan devam etmesi gerekiyor. Herhangi bir yerde sıkışma olduğu zaman biraz önce söylediğim gibi şişe ağzı olayı meydana geliyor. Hem zaman kaybı hem ekonomik kayıp hem de kazalara sebebiyet oluyor bu durum. Gişeler kesinlikle kaldırılmalı. Serbest geçiş sistemi çok faydalı bir durum. Hem ekonomik açıdan, yakıt sarfiyat açısından hem kazaları önleme açısından hem de zamandan kazanmak tasarruf açısından her bakımdan faydaları saymakla bitmez" diye konuştu.