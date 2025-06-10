İsrail’den Fransa’ya sınır dışı edilen ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail’i uluslararası sularda insan kaçırmakla suçladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde uyguladığı ablukayı kırmak ve yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisine müdahalesi sonucu gözaltına alınan ve sınır dışı edilen ünlü İsveçli eylemci Greta Thunberg, Fransa’da açıklamalarda bulundu. Sınır dışı edilmesinin ardından Fransa’nın başkenti Paris’teki Paris Charles de Gaulle Havalimanı’na inen 22 yaşındaki Thunberg, İsrail’i kendisini ve gemideki diğer aktivistleri uluslararası sularda kaçırmakla suçladı.

İsrailli yetkililer, tarafından sınır dışı edilmeden önce ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini belirten belgeyi imzalamayı reddettiğini söyleyen Thunberg, ekibinin herhangi bir kanuna karşı gelmediğini belirterek, İsrail’de gözaltında bulunan diğer aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Thunberg, Gazze Şeridi’nde yıllardır devam eden deniz ablukasını kırarak Gazze’ye yardım götürme görevini bir gösteri olarak nitelendiren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın söylemlerine karşı çıktı. Genç akvitist, geçmişte işgal altındaki bölgeye yardım götürmeye çalışan daha büyük bir teknenin bombalandıktan sonra yardım çabalarının sonlandırıldığını hatırlattı.

İsrail, 22 yaşındaki Thunberg dahil 4 aktivisti sınır dışı ederken, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden 8 aktivist ise İsrail’de hakim karşısına çıkarılacak.

İsrail, uluslararası sularda gemiye müdahale etmişti

İsrail ordusu, 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine, dün sabah erken saatlerde uluslararası sularda el koymuş, gemide bulunan 2’si Türk 12 kişilik aktivist grubunu gözaltına almıştı. Gemi ise Aşdod limanına çekilmişti.