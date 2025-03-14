Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir şahsın üzerine sarılı vaziyette 9 kilo bonzai üretilebilecek uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir’e uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. 14 Mart tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde, ismi açıklanmayan şahsın üzerine sarılı vaziyette, yaklaşık 9 kilogram bonzai maddesi elde edilebilecek olan 324,14 gram kokain ve 89,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.