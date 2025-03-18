8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydusu, 100 bininci görüntüyü Çanakkale’deki Şehitler Abidesi’nden aldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Gelibolu Yarımadası'nı uzaydan görüntüleyn Göktürk-1'den alınan görüntüyü paylaştı.

Bakanlık, "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında!" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığının kuruluşunun 1’inci yılında, sınır tanımayan keşif yolculuğunun sürdüğünün altı çizilen paylaşımda, "8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale’deki Şehitler Abidesi’nden aldı.Gelibolu Yarımadası’nı uzaydan görüntüleyen Göktürk-1, #18MartŞehitleriAnmaGünü ve #ÇanakkaleDenizZaferi dolayısıyla Çanakkale’yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla selamlıyor" ifadelerine yer verildi.