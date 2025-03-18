AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP’nin alternatif töreninde yaşananlara tepki gösterdi.

Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı alternatif törenle ilgili yaşananlara karşı fikrimizi ifade etmek isterim. Öncelikle bilinmesini isteriz ki bu vatan hepimizin vatanıdır. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Bu devlet hepimizin devletidir. Kimsenin ayrı bir değerlendirme yapma, ayrı bir program düzenleme lüksü yoktur. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığının izahı yoktur.

Çanakkale’de senin dedenle benim dedem bu vatan bölünmesin diye mücadele etti. Alternatif törenler yapılmasın, paralel yapılar oluşmasın diye birlikte şehit oldular. Senin Çanakkale’nle bizim Çanakkale’miz ayrı değil. Senin şehidinle benim şehidim ayrı değil. Hepsi bayrağımız dalgalansın diye şehit oldu. Çanakkale’nin geçilememesinin sebebi, birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele edilmesidir. Eğer o gün sizin yaptığınız gibi davransalardı, Çanakkale geçilirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu hareketleri, Çanakkale geçilsin diye yapılan hareketlerdir. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirecekleri organizasyonlar için izin alıp, belirlenen yerler dışında programlar yaparak devletin sinir uçlarıyla oynamaktadırlar. Haddi aşmada üzerinize yok. ‘Ötekileştiriyorsunuz’ der, kendiniz ötekileştirirsiniz. ‘Kutuplaştırıyor’ der, kendiniz kutuplaştırırsınız.

Devletimizi yıpratmanıza, devletin temsilcilerini karalamanıza, milli birlik ve beraberliğimizi bozmanıza asla fırsat vermeyeceğiz."