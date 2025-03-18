Mardin’de "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü" dolayısıyla öğrenciler Çanakkale türküsünü kentin tarihi yerlerinde seslendirdi.

Şehit Vedat Kaya Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde Çanakkale türküsünü seslendirerek unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Bu anlamlı performans, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, Çanakkale Zaferi’nin manevi ruhunu günümüze taşıdı.

Öğrenciler Mardin’in kültürel mirasını yansıtan Cumhuriyet Meydanı, Kasımiye Medresesi, Olgunlaşma enstitüsü, Tarihi Latifiye cami ve tarihi sokaklarda Çanakkale Türküsü’nü etkileyici bir şekilde yorumladı. Öğrenciler Çanakkale Destanı adlı şiiri de seslendirdi. Hem görsel hem de işitsel bir şölen sunulan bu özel anlar, bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Öğrencileri ile birlikte güzel bir klip çekmek istediklerini belirten şehit Vedat kaya ortaokulu öğretmeni Mustafa Serhat Kurt, 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma haftasında öğrencilerimizle birlikte güzel bir çalışma yapmak istediklerini aktardı. Kurt, Bunun için her şeyin profesyonel bir şekilde olmasına gayret gösterdik. Çekimleri Mardin’in çok özel yerlerinde gerçekleştirdik. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bizler bugün bu topraklarda mutlu, huzurlu yaşıyorsak onların çok büyük emeği var. Tekrardan onlara saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Duygularını dile getiren Şehit Vedat Kaya Ortaokulu Öğrencisi Hayrunisa Şerifoğlu, "Bugünki duygularımız hem hüzün hem sevinç dolu. Bir yandan binlerce verdiğimiz şehitlerimize üzülüyoruz. Bir yandan da kazandığımız zafer için mutluluğumuzu yaşıyoruz. Toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Çektikleri klip ile şehitleri almak istediklerini belirten Ecrin Gürel, Bu klibi şehitlerimizi almak için çektik. Bu klipte bize yardımcı olan hocamıza teşekkür ederiz. Bugün duygularımızı ifade etmek için buradayız" dedi.