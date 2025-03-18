Çorum’da düzenlenen törenle, 4 şehidin ailesine devlet övünç madalyası tevcih edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gazi ve şehit ailelerine tevcih edilmek üzere Çorum Valiliği’ne gönderilen devlet övünç madalyaları ve beratlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde düzenlenen programda sahiplerine verildi. Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen törende Vali Ali Çalgan tarafından devlet övünç madalyaları ve beratlar, Şehit İstihkam On Başı Muhammet Karaçam, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’ın aileleri ve Gazi Piyade Yarbay Bayram Aşkın ve Gazi Piyade Uzman Çavuş Hakan Kayacı’ya tevcih edildi.

Madalya tevcih törenin ardından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Anma programı çerçevesinde açılan sergi ise katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.