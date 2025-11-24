Çorum'un Alaca ilçesinde yola aniden çıkan danaya çarpan otomobile, arkadan gelen hafif ticari aracın da çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Çatalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö.Ö. (20) yönetimindeki otomobil aniden önüne çıkan danaya çarparak durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Osman K.Y. idaresindeki hafif ticari araç, otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü H.Ö.Ö. ile hafif ticari araçta bulunan yolcular A.Y. (54) ve D.A.Y. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan dana ise, vatandaşlar tarafından olay yerinde kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.