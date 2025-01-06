Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 52 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 30 Aralık 2024 ile 6 Ocak 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 43 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 52 şüpheli yakalanırken, 88,34 gram metamfetamin, 179 adet sentetik ecza hapı, 174,25 gram esrar, 44,01 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ünün tutuklandığı, 48’inin serbest bırakıldığı öğrenildi.