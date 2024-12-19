Şehrin her noktasında çeşitli çalışmalar sürdüren Uşak Belediyesi yaptığı çalışmalarla vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Çeşitli noktalarda vatandaşın ihtiyacına yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın talimatlarıyla kentin sorunlarına anında çözüm bulunuyor. Başkan Yalım rutin olarak gerçekleştirdiği saha incelemelerinde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alırken, vatandaştan gelen talepler ve yapılması gerekenler hakkında da talimatlar verdi.

Bugün gerçekleşen saha incelemesinde kentte devam etmekte olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yalım, "Güzel kentimiz Uşak’ın her noktasında çalışmalarımız sürüyor, bizler de bugün ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kentsel Dönüşüm TOKİ bölgemizdeki içme suyu hattı yenileme çalışmalarını, kent merkezindeki kaldırım yenileme çalışmalarını, Muharremşah Mahallemizdeki yol açma çalışmalarını ve Halk Konutları Pazar yerinin üstünü kapatma çalışmalarını bugün ziyaret ederek ekiplerimize kolaylıklar diledik" dedi.

Kenti ve halkı çok iyi tanıdıklarını ve doğru şekilde analiz ettiklerini ifade eden Başkan Yalım; “Kentimizin eksikleri ve ihtiyaçları konusunda neler yapmamız gerektiği konusunda donanımlıyız. Tüm ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uşak’ı hak ettiği noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de gördük ki çalışmalarımız gayet hızlı bir şekilde ilerliyor ve ekiplerimiz titiz bir şekilde görevinin başında” diye konuştu.

Yerinde inceliyor, her gelişmeyi takip ediyoruz

Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri kent estetiğine uygun şekilde sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Yalım, “Bugün Muharremşah Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bildiğiniz gibi Uşak’taki alternatif yollarımızdan en önemlisi Sivaslı - Denizli istikametinde bulunan Muharremşah yolu. Buradaki yolu genişletmek adına yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Tabi bu yol oldukça yoğun şekilde kullanılıyor. Toplam 4 km olan bu yolu en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın daha güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacağız. Ben şimdiden bu yolun hem Uşak’ımıza hem İkisaraylı vatandaşlarımıza hem de Muharremşahlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Başkan Yalım çalışmaları sürdüren ekibe de teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.