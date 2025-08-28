Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak Valiliği ve İsmetpaşa Caddesi esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle buluştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaretler için Uşak’a geldi. Bakan Memişoğlu Uşak Valiliği ve İsmetpaşa Caddesi esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle buluştu.

Burada basına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğine bu dava hizmet ediyoruz her birimiz. Ve daha iyi işler yapmak için, milletimizin medeniyeti daha iyi olması için gece gündüz çalışıyoruz. Sizler Uşak’taki insanların hizmetkârısınız, bizler de Ankara’da sizlerin hizmetkârıyız. Bizler ne kadar hizmet edersek, ne kadar iyi çalışıp da üretirsek bu toplumu, bu medeniye bizler daha iyi olacağız. Böylece vatanımızın bekasını aynı zamanda refahını sağlayacağız." dedi.

Sağlıkta sadece tedavi hizmetleri değil, hastalanmadan korunmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını önceleyen bir toplum hedeflediklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu; "Şunu çok iyi biliyorum: makamlar gelip geçicidir, dünya gelip geçicidir. Önemli olan, ne kadar iyi hizmet verebilirsek ve Allah rızası için ne kadar gayret edersek, o kadar başarılıyızDünyanın en iyi sağlık hizmetini son 23 senede yaptığımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılımla çok iyi yapabiliyoruz. Tabii ki bazı yapamadıklarımız var ama onları da inşallah kısa zamanda geliştireceğiz. Ama sağlık hizmeti yerine artık sağlığının teknolojisine yöneldiğimiz en önemlisi de hastalanmadan kendimizi korumamız gerekir. Yani sağlık toplumu olması gerekir. Onun için nasıl siz bu medeniyeti, bu davayı yürütürken, bu davanın en önemli olan, insana güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayacak çalışmalara mizah ediyoruz. Yani sağlıklı toplum için, sağlıklı Türk mevzuu için her bir AK Parti neferinin çalışmasının bu konuda önemli olması için. Bu nedenle de hareketli yaşamında düzgün beslenmeye, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaya, her birimizin örnek olacak şekilde davranması gerekir" dedi.

Uşak’a 200 yataklı ilave hastane yapılacağını kaydeden Bakan Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti;

"Onun proje ihalesini çıktık. İnşallah kız zamanda da proje ihalesini bitirip inşaatına başlayacağız. Çünkü burasını sağlıkta daha iyi hale getirmemiz, daha etkin hale getirmemiz için bunu gerekli gördük. Sayın vekillerimiz de bu konuda destek verdiler. İnşallah projesini en kısa zamanda çıkartıp insanlarımıza hizmetini sunacağız. Bilgileriniz olsun diye söylüyorum. Aynı zamanda bir sağlık ve hayat merkezi daha ilave ediyoruz. Sağlık ve hayat merkezi bir taneydi, ikinci olacak. İnşallah sağlık hizmetinin altyapısıyla da, hekimiyle de daha iyi sizlere hizmet vereceğiz"

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.