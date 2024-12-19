Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şubesi tarafından çocuklara trafik bilinci kazandırılması amacıyla Öğrencilere Yönelik Trafik Eğitimi programı düzenlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 19 Aralık 2024 tarihinde Çorlu Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilere trafik kurallarını ve trafikteki sorumluluklarını anlatan bir eğitim verdi. Sabah saat 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitime, Süleymanpaşa Ticaret Borsası İlkokulu ve Ergene Başöğretmen Ortaokulu’nda öğrenim gören toplam 78 öğrenci katıldı.

Eğitimde öğrencilere yaya ve araç trafiğindeki temel kurallar, trafik işaretlerinin anlamı, emniyet kemerinin önemi ve bisiklet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar teorik ve pratik olarak anlatıldı. Trafik parkında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde öğrenciler, simüle edilen trafik ortamında yaya ve sürücü rolleri üstlenerek trafik kurallarını birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Programda, özellikle yayaların ve sürücülerin trafik kurallarına uymasının trafik kazalarını önlemede hayati bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Eğitimi veren uzmanlar, bu tür etkinliklerin çocukların trafik bilinci kazanmasında kritik rol oynadığını ifade ederek, katılımcılara duyarlılıkları için teşekkür etti.

Eğitim sonunda öğrencilere, trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürler ve trafik bilincini artıracak çeşitli materyaller dağıtıldı. Çocuklar eğitim sürecinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken, program ebeveynler ve okul yöneticileri tarafından da olumlu geri dönüşler aldı.