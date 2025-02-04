Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde çalışmasına olanak veren projeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük bin 83 lira ödeme programı ile ayda 14 günlük çalışmaya yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın başatılması toplantısında üniversite öğrencileri için hazırlanan ve bugün itibariyle devreye alınan İŞKUR Gençlik Programının detaylarını paylaştı.

Ulusal İstihdam Strateji Belgesi Eylem planındaki 24 eylem maddesi ile kadın, engelli ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdamı artırılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı Kasım ayına göre iş gücünün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını, aynı dönemde istihdam sayısının ise 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldiğini söyledi.

Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması https://t.co/DWKJeDtIEX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 4, 2025

Bugün itibariyle devreya alınan İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabileceğini kaydetti.

“Ayda 5 gün katılacak öğrencilere 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca da 1 milyon üniversitelinin programdan istifade etmesini beklediklerini vurguladı.

Erdoğan, iş gücünün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine intibak etmesi amacıyla eğitim programları geliştirilecek, yeni modeller uygulanacağını söyledi.