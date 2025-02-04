Esenler Belediyesi tarafından 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne özel olarak düzenlenen ‘Radyonun Yıldızları’nda halk oylaması sona erdi. 21 farklı kategoride geçen yılın en başarılı radyo programcıları, radyo istasyonları ve ses sanatçılarının ödüllendirileceği "Radyo’nun Yıldızları" için 34 bin dinleyici oy kullandı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Radyonun Yıldızları" ödülleri için dinleyici oylaması sona erdi. Türkiye’nin en iyi radyo programcıları, radyo istasyonları ve ses sanatçılarının ödüllendirileceği etkinlikte, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 34 bin dinleyici oy kullandı. Bu yıl "Radyo Vefadır" temasıyla dördüncüsü düzenlenecek ödül töreninde, 21 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Müzisyen, söz yazarı ve bestekâr Özdemir Erdoğan ile TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin’e onur ödüllerinin takdim edileceği "Radyonun Yıldızları" ödül töreni, 10 Şubat’ta gerçekleşecek.

"Radyo bizim sesimiz"

Oylamaya katılan dinleyicilere teşekkür eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Radyo hızlı ve etkili bir kitle iletişim aracı. Türk halkı, yıllardır radyoyu ayrı bir yere koydu. Radyo bir taraftan ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerden bizi haberdar ediyor, hem de insanların sevincine, üzüntüsüne, özlemine ortak oluyor. Bu anlamda bakıldığında, radyolar gerçekten bizim sesimiz diyebiliriz. Esenler Belediyesi olarak biz de radyonun ve radyoculuk etkinliğinin devam etmesine katkı sağlamak amacıyla çok sayıda proje ile bu alana destek veriyoruz. Bunlar da biri de Radyo Esenler. Yine radyo akademimizle geleceğin radyocularını yetiştiriyoruz. Radyoya gönül veren herkesi 10 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz ödül törenine bekliyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühüyle ödüle layık görülen radyocularımızı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi.