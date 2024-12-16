Türkiye Ümit Milli Kadın Hokey Takımı kadrosunda, Muğla’dan 9 sporcu yer aldı. CB Ege Yıldızları Spor Kulübü’nden 7, Köyceğiz Balı Spor Kulübü’nden ise 2 sporcunun milli takıma davet edilmesi, Muğla spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Ümit Milli Kadın Hokey Takımı’nın 18 kişilik kadrosunun yarısını Muğlalı sporcuların oluşturması, hem kulüpler hem de bölge adına önemli bir başarı olarak kaydedildi. CB Ege Yıldızları Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Şen, bu başarıya dair duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Toplamda 9 sporcumuz Ümit Milli Kadın Hokey Milli Takımı’na davet edildi. Bu, milli takımın yarısının Muğla’dan olduğu anlamına geliyor. Bu bizim için büyük bir gurur. Özellikle Muğla Valimiz İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş’a teşekkür ederiz. Onların destekleriyle sporcularımızın hayatlarına bir dokunuş daha yapabildik.”

Muğla’nın özellikle takım sporlarında elde ettiği başarılarla ön planda olduğunu belirten Şen, “Muğla’yı ve Menteşe’yi bizim kadar üst seviyede temsil eden başka bir takım yok. Şubat ayında düzenlenecek Avrupa Kupası için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Avrupa’da da ülkemizi ve Muğla’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

Avrupa Kupası öncesinde sporseverler ve yetkililerden daha fazla destek bekleyen kulüpler, hedeflerinin uluslararası başarılar olduğunu vurguladı.