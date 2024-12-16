Saimbeyli Belediyesi ilçe genelinde kış aylarında yaşanabilecek sorunlar için başlattığı yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Adana’nın Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın talimatları doğrultusunda, Narlıdere, Kızılağaç ve Gökmenler mahallelerinde yol iyileştirme çalışmalarında yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Narlıdere Mahallesi’nde, çamurlu yolların iş makineleri ve belediye ekiplerince iyileştirilmiş, ulaşım daha konforlu hale getirildi. Gökmenler Mahallesi’nde, araç geçişini zorlaştıran yollar düzeltilerek kapsamlı bir yol iyileştirme çalışması yapıldı. Kızıl Ağaç Mahallesi’nde, hem menfez çalışmaları gerçekleştirildi hem de yol iyileştirme işlemleri tamamlandı.

Başkan Dal, ekiplerle mahallelerdeki ihtiyaçları gidermeye devam edeceklerini belirterek, "Saimbeyli Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız. Altyapının sağlamlaştırılmasıyla birlikte, kırsal mahallelerde yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan Saimbeyli Belediyesi, Başkan Dal öncülüğünde halkın daha güvenli, rahat ve çamurdan uzak bir ulaşım sağlamak için tüm çukurlar dolduruluyor ve yollar düzeltiliyor" dedi.