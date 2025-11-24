Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden tarih öğretmeni Halil İbrahim Kaplan'ı mesai arkadaşları ve öğrencileri unutmayarak kabrinde andı.

24 Kasım 2023'te Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde ders çıkışı rahatsızlanan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yıllık tarih öğretmeni Halil İbrahim Kaplan'ı, vefatının ikinci yılında öğrencileri unutmadı. Kozan Asri Mezarlığı'nda öğretmenlerinin kabri başında bir araya gelen öğrenciler, ve okul idarecileri Kaplan'ın ailesine duygu dolu anlar yaşattı.

Okul Müdürü Levent Tetik, uzun yıllar birlikte görev yaptıkları mesai arkadaşlarını Öğretmenler Günü'nde kaybetmenin büyük acısını yaşadıklarını söyledi. Tetik, 'En mutlu günümüz büyük bir hüzne dönüştü. Bugün öğretmenlerimiz ile birlikte kabri başında dua ediyoruz. Çok güzel bir öğretmendi, değerli bir mesai arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin' dedi.

Öğrencilerden Ezel Nur, 'Öğrencilerini ve okulumuzu çok seven bir öğretmenimizdi çok özlüyoruz. Mekânı cennet olsun' diye konuştu.

Bir başka öğrenci Mislina İnci ise öğretmenlerinin okula ve öğrencilere olan bağlılığını hatırladığını söyleyerek, 'Bizlere dersleri severek anlatırdı. Öğrencileri için sürekli okulda olur, bizlerle yakından ilgilenirdi' ifadelerini kullandı.

Vefat eden tarih öğretmeni Kaplan'ın eşi Sema Kaplan, öğrencilerin ziyaretinin kendisini duygulandırdığını belirterek, 'Ne çok seven öğrencisi varmış. Gurur duyuyoruz. Bizler için bu ziyaret çok anlamlı ve duygusal' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Fen Lisesi öğrenicisi olan kızı Fadime Kaplan da babasını çok özlediğini, onunla olan hatıralarını yad ederek yokluğunda teselli bulduğunu dile getirdi.