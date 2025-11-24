Adana'da sürücü makas attığı sırada kontrolünden çıkan otomobil, yan şeritteki araca çarptı. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü otomobiliyle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği sırada alt geçitte kamyonu sağdan geçerek makas atmaya çalıştı. O sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önündeki araca çarptı. Kazayla birlikte araçlar savrulurken, kaza anı ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.