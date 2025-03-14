Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Ultra Aslan Tatvan üyelerinden öğrencilere spor malzemesi ve kitap desteğinde bulunuldu.

Ultra Aslan Tatvan üyelerinden Mehmet Ersoy İlkokulu’na spor malzemesi ve kitap desteğinde bulunuldu. Öğrencilerle bir araya gelen grup üyeleri, çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik sırasında öğrencilerle fotoğraf çekilirken, okul idaresi de yapılan bu anlamlı destek için teşekkür etti.

Ultra Aslan Tatvan üyesi Murat Demirkıran, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce okul idaresi ve öğretmenler bizimle iletişime geçerek bazı malzemeler konusunda destek talep etti. Bugün, bu talepleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ultra Aslan Tatvan ailesi olarak bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.