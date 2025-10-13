Bitlis’in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra doluya dönüşerek ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Erkizan Mahallesi ve Mazlum Yegül Caddesi’nde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte yollar ve iş yerlerinin önleri dolu yığınlarıyla kaplandı. İlçede kısa sürede kış manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Ortaya çıkan manzara, ilçe esnafı tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, dolu tanelerinin caddeleri beyaza çevirdiği ve yer yer araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü.