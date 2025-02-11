Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında 4 teknik çalışma ziyareti, 15 değerlendirme raporu hazırlandı. Etkinlik Ankara’da düzenlenen kapanışla sona erdi.

Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP Projesi) kapsamında 4 teknik çalışma ziyareti, 15 değerlendirme raporu hazırlandı. İki binden fazla kişinin katıldığı eğitim ve çalıştaylarda Türkiye’nin "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlandı. Ankara’da düzenlenen etkinliklerin kapanış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, bu planın Türkiye’nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Varank, bu modelin yalnızca sürdürülebilir kaynak yönetimini desteklemekle kalmadığını aynı zamanda yenilikçi iş modelleri ve istihdam oluşturma fırsatları da sunduğunu aktardı.

Sıfır atık sürdürülebilirlik çabalarının en somut örneği

Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik çabalarına değinen Varank, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin bu çabaların en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Varank, DEEP Projesi kapsamında hazırlıkları tamamlanan "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı"nın Türkiye’nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "Projemiz kapsamında ülkemize özgü bir Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hazırladık. Bu model yalnızca sürdürülebilir kaynak yönetimini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda yenilikçi iş modelleri ve istihdam oluşturma fırsatları da sunuyor. Sanayicilerimizden akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından gençlerimize kadar tüm paydaşlarımızla el ele vererek bu dönüşümü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Sadece çevreyi değil, Türk ekonomisini de dönüştürebiliriz"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ise Türkiye’nin çevresel standartlarda önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi. İklim değişikliğinin zamanın ve yüzyılın en büyük zorluklarından biri olduğunu vurgulayan Ossowski, "İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları tahmin ettiğimizden daha kötü. Türkiye ve Avrupa Birliği’nin bu dönüşümde yakın ve ortak olması çok önemli. Türkiye’nin bu proje ile karbon ayak izini düşürme ve çevresel sürdürülebilirliği artırma konusunda somut sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Birlikte sadece çevreyi değil, Türk ekonomisini de dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.

"52 eylem belirledik"

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında, "Proje kapsamında döngüsellik potansiyeli yüksek olan ambalaj, batarya ve araçlar, elektrik-elektronik, gıda ve biyokütle, inşaat ve binalar, plastik ve tekstil sektörlerinde etki analizi çalışmaları yapıldı. Bu analizler doğrultusunda 6 stratejik hedef, 22 amaç ve toplam 52 eylem belirledik. Bu eylemlerden 27’si mevzuat geliştirme sorumluluğu getirirken, 25’i ise altyapı, finansman ve kurumsal yapıyı kapsayan uygulamaya yönelik tedbirleri içermektedir" açıklamasında bulundu.