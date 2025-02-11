Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hasarlı otokorkulukların tamiratını düzenli şekilde gerçekleştiriyor.

Yıl boyunca devam eden çalışmalar kapsamında kazalar ve diğer sebeplerden dolayı hasar gören otokorkuluklar tespit edilerek tamir ediliyor. "Kocaeli Kent Geneli 8. Etap Muhtelif Yollarda Hasarlı Otokokorlukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapım İşi" kapsamında çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıpranmış ya da hasarlı otokorkulukları yenileriyle değiştiriyor. Yaşanan kazalardan dolayı hasar gören otokorkuluklar ekipler tarafından tespit ediliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, sürüş güvenliği için hasarlı bölgelere kısa sürede müdahale ederek yenileme çalışmalarını yerine getiriyor.