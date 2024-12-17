Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin ilk belediye bünyesindeki piyanolu dörtlüsü ’OPA QUADRO’yu kurdu.

Piyano, keman, viyola ve viyolonsel gibi klasik müziğin temel enstrümanlarını bir araya getiren OPA QUADRO, hem sanatsal kalitesi hem de alanında uzman sanatçılardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Grubun sanatçı kadrosunda; Tayfun İlhan (Piyano), Zeynep İlayda Erden (Keman), Burcu Yazıcı (Viyola) ve Sinan Dizmen (Viyolonsel) bulunuyor. Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan grup, oda müziğini daha anlaşılır ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.

OPA QUADRO, ilk konserini 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Bu özel etkinlikte dinleyicilere büyüleyici bir repertuvar sunulacak ve eserler hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak. Prömiyere özel ücretsiz biletler, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nden (YKSM) temin edilebilecek.

Grup, her ay farklı tema ve repertuvarla konserler düzenleyecek. Konserlerde eserlerin tarihçesi ve müzikal özellikleri hakkında açıklamalar yapılacak. Ayrıca konserler, Odunpazarı Belediyesi’nin YouTube kanalında yayınlanarak daha geniş bir kitleye ulaşacak. OPA QUADRO projesiyle Odunpazarı Belediyesi yalnızca Eskişehir’de değil, Türkiye genelinde de sanatseverler için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Klasik müziğin büyüleyici dünyasını dinleyicilere ulaştırmayı amaçlayan bu yenilikçi adım, Eskişehir’i kültürel inovasyonun merkezi haline getiriyor.

"Hemşehrilerimi bizlerle birlikte bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum"

Eskişehirli sanatseverleri OPA QUADRO konserlerine davet eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak sanatın her dalını halkımızla buluşturmayı, sanatı ulaşılabilir kılmayı temel hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. OPA QUADRO, bu anlayışımızın en yeni ve gurur verici örneklerinden biri. Türkiye’nin ilk belediye bünyesindeki piyanolu dörtlüsü olarak hem Eskişehir’i hem de ülkemizi kültür ve sanat alanında bir adım ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Klasik müziğin büyüsünü halkımızla buluşturacak olan bu proje, aynı zamanda yeni nesillere ilham kaynağı olacak. Tüm hemşehrilerimi OPA QUADRO konserlerinde bizlerle birlikte bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum" dedi.