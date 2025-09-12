Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı, Türkiye’nin en yüksek rakımlı dağlarından biri olan Süphan Dağı’nın eteğinde yer alan Aydınlar Belde Belediyesinde hizmet seferberliği devam ediyor.

Doğal güzellikleri ve dokusuyla hem turistlerin hem de bölge halkının gözdesi olan Aydınlar beldesi, Belediye Başkanı İbrahim Ergün’ün girişimleriyle hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler; altyapıdan çevre düzenlemesine, yol asfaltlama çalışmalarından sosyal projelere kadar geniş bir alanda faaliyet yürütüyor.

Belediye Başkan Vekili Rahmi Akdoğmuş, beldenin gelişimi için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Rakım yüksek olabilir ama hizmet anlayışımız da bir o kadar yüksek. Aydınlar, sadece doğasıyla değil, hizmet kalitesiyle de örnek bir belde olacak" dedi.

Belde sakinlerinden Kasım Ergün ise belediye çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her geçen gün gelişen ve güzelleşen Aydınlar’ın geleceğine umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Cesim Karamercan da, Başkan İbrahim Ergün’e teşekkür ederek, "Belediye başkanımız herkese eşit ve kaliteli bir hizmet sunuyor. Bundan çok memnunuz" diye konuştu.

Aydınlar Belediyesi’nin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar, beldeyi hem bölge halkı hem de yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getiriyor.