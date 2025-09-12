Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerini sürdürüyor. ’Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde’ sloganıyla ilçe ilçe dolaşan Mercan ekibinin son durağı Tarsus oldu.

Kent merkezinde trafiğe kapalı Yarenlik Alanında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara teleskopla güneş gözlemi, 3D kalemlerle modelleme, rüzgargülü ve deniz canlıları atölyesi gibi çalışmalar uygulandı. Etkinlik, çocukların yanı sıra yetişkinlerden de yoğun ilgi gördü. Katılan öğrencilere Mercan logolu kumbara hediye edildi.

"İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturuyoruz"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Eğitim Koordinatörü ve Uzay Bilimleri Uzmanı Yonca Karslı, etkinliklerin verimli geçtiğini belirterek, "‘Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde’ mottosuyla yola çıktık. Tarsus’taki etkinliğimiz de çok güzel geçti. Öğrenciler burada birçok farklı çalışmaya katılıyor. İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Aynı zamanda teleskopla gözlem yaparak astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgilendirmeler sağlıyoruz" dedi.

Karslı, öğrencilerin teknolojilerle de tanıştırıldığını ifade ederek, "Güneşin bir yıldız olduğunu öğrenen küçük yaş gruplarımız şaşırıyor. Teleskopla gözlem yaptıklarında kırmızı gördükleri güneşin aslında beyaz olduğunu öğrendiklerinde daha çok şaşırıyorlar. 3D kalemlerle gezegen, roket ve kendi hayal dünyalarındaki ürünleri tasarlayabiliyorlar" diye konuştu.

Çocuklar çok eğlendi

Etkinliğe katılan öğrenciler de keyifli anlar yaşadı. Katılımcılardan Elif Yıldız, "Etkinlik çok güzel, yaptığım her şey çok eğlenceli. Hamurlarla şekil yaptık, 3 boyutlu kalem kullandık, rüzgargülü yaptık ve güneşe baktım. Hepsi çok güzeldi" dedi.

İlk kez 3D kalem deneyimi yaşayan Ayaz Saf ise "Önceden böyle bir şey yapmadım. İlk defa deniyorum, çok eğlenceli bir şey. Yıldız yaptım, ay bile yapabiliyorsunuz, roket bile yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.