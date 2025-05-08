Samsun Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından 4 öğrenci, Erasmus+ kapsamında yürütülen "Ekmeğe Dönüş Projesi" ile Avrupa’da üç aylık mesleki stajlarına başladı.

Öğrenciler Portekiz’in Braga şehrinde ve Almanya’nın başkenti Berlin’de geleneksel ve modern ekmekçilik tekniklerini öğrenme fırsatı buldu. Braga’da geleneksel fırında staj yapan Ela Naz Özturan ve Beyza Kutlu, ekmek yapımına olan tutkularını Avrupa’ya taşıdı. Berlin’de ise bir Alman fırınında görev alan İrem Şen ve Medine Gök, Alman ekmekçiliğini yerinde deneyimleyerek mesleki becerilerini geliştiriyor.

Proje, öğrencilere farklı un türlerini tanıma, geleneksel tarifleri öğrenme ve uluslararası mutfaklarda uygulamalı eğitim alma imkânı sunuyor. Aynı zamanda gençlerin kültürel etkileşimlerini artırmayı ve yabancı dil yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

"Kariyerlerine Avrupa’da yön veriyorlar"

Avrupa’nın iki farklı ülkesinde staj yapan Samsunlu öğrenciler, sadece fırınlarda değil, aynı zamanda kaldıkları şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerini tanıma imkânı da elde ediyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalar, Türkiye’nin kültürel zenginliğini yurt dışına taşıyarak ülkeler arası iş birliğini de güçlendiriyor.

Yetkililer, bu tür Erasmus+ projelerinin gençlerin gelecekteki kariyerlerine uluslararası bir vizyon kazandırdığını ve onlara yeni kapılar araladığını ifade etti.