Kadıköy’de yalnız yaşadığı dairede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Yazar Süha Oğuzertem son yolculuğuna uğurlandı.

Olay iki gün önce saat 20.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’ta bulunan 10 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken dairesinde yalnız yaşayan iki çocuk babasın Yazar Süha Oğuzertem (65) ise ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzertem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuzertem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Oğuzertem için öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camiinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Oğuzertem’in yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Oğuzertem, hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.

"Birçok öğrencinin hayatına dokunmuştur"

Süha Oğuzertem’in Oğlu Işık Oğuzertem, yaptığı açıklamada, babasının birçok öğrencinin hayatına dokunduğunu ifade ederek, " Türkiye’nin önemli edebiyatçılarındandı. Birçok öğrencinin hayatına dokunmuştur. Türkiye’de Türk Edebiyatı ile ilgili önemli çalışmaları olan karşılaştırmalı edebiyatı yeni bir nesile tanıtan bir insandı. Üzgünüz, özlüyoruz. Yangın ile ilgili henüz resmi bir bilgi almadık. Bende hep ikinci ağızdan duydum. Sarj aleti diye duydum fakat resmi bir bilgimiz yok. 2 haftaya yangın raporu çıkacakmış. Hayretler içerisindeyim. Nasıl oldu bende anlamadım" dedi.