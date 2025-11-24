Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere gül dağıtarak günlerini kutladı. Kurnaz, 'Ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum' dedi.

İlkadım Kaymakamlığı, İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. 23 Nisan Ortaokulu'nda düzenlenen programa İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın yanı sıra; İlkadım Kaymakamı Abdülkadir Demir, İlkadım İlçe Mili Eğitim Müdürü Özer Ersoy, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, idareciler ve öğretmenler katıldı.

Başkan İhsan Kurnaz, öğretmenlerin toplumdaki yerine vurgu yaparak şunları söyledi:

'Fedakarlığı, sabrı ve özverisiyle bilgiye rehberlik eden, yalnızca ders anlatmakla kalmayıp hayata dokunan, karakter inşa eden ve nesiller yetiştiren öğretmenlerimiz; toplumumuzun en kıymetli mimarlarıdır. Onların emeği, ülkemizin yarınlarını daha aydınlık kılmaktadır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle çizdiği yolda; geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimize duyduğumuz saygı ve minnet her geçen gün artıyor. Ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.'