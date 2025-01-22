Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Deprem Mühendisliği Araştırma Topluluğu (EERI OMÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nin(ABD) San Francisco kentinde düzenlenecek EERI Seismic Design Competition’da finale kalarak Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Depreme dayanıklı bina tasarımı konusunda yenilikçi çözümlerin sergilendiği ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin katıldığı yarışmada, EERI OMÜ ekibinin başarısı takdir topladı. Ekip, Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz’ın akademik danışmanlığında inşaat mühendisliği ve mimarlık fakültelerinden Mecit Demirbilek, Dilan Sude Yılmaz, Zahid Enes Genç, Batuhan Çelik, Ebrar Karaca ve Hatice Aslı Özsoy’un yanı sıra mentör öğrenciler Hamza Özgün ve Şule Yıldırım’dan oluşuyor.

"Başarılarının devamını diliyorum”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’ı makamında ziyaret eden ekip, başarılarının ayrıntılarını paylaştı. Rektör Aydın, “Böylesine önemli bir başarıya imza attıkları için kendilerini tebrik ediyor, San Francisco’daki yarışmada başarılarının devamını diliyorum” dedi.

OMÜ’nün disiplinler arası çalışmalara verdiği önem ve öğrencilerinin uluslararası platformlardaki yetkinliklerini gözler önüne seren bu başarı, üniversite adına da bir gurur kaynağı oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi EERI Deprem Mühendisliği Araştırma finalinde yarışma başarısı gösterdiği EERI Seismic Design Competition, dünya genelindeki üniversite öğrencileri için düzenlenen prestijli bir mühendislik yarışması. Earthquake Engineering Research Institute (EERI) tarafından her yıl organize edilen bu etkinlik, depreme dayanıklı bina tasarımı konusunda yenilikçi ve üretici çözümleri teşvik etmeyi amaçlıyor.